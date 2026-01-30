禽流感恐衝擊年貨物價？盧秀燕：雞蛋、雞肉暫未受影響

農曆春節將近，台中市長盧秀燕30日清晨前往台中魚市場及果菜批發市場進行年前探視，實地了解年貨供銷與市場整備情形。（陳淑娥攝）

農曆春節將近，年節民生物資供應備受關注，台中市長盧秀燕30日清晨4時多，前往台中魚市場及果菜批發市場進行年前探視，實地了解年貨供銷與市場整備情形。針對豐原爆發蛋雞場禽流感事件，是否影響禽肉價格？盧秀燕指出，目前並沒有，但未來是否波動，市府會密切觀察。

盧秀燕指出，市府所屬的魚市場、果菜市場及肉品市場，是供應年節民生用品的重要樞紐經了解，目前整體供應情形良好，蔬菜、魚貨、肉品及水果量能充足、價格平穩，品質也維持水準。盧強調，距離過年尚有近10天，隨著採買高峰將至，市府將請各大批發市場進一步加大供應量，並持續強化價格督導，確保市場運作順暢。

台中魚市場公司表示，今年受沿海光電產業影響，部分養殖魚貨量略有減少，年節前行情預估將小幅上揚，但仍在合理範圍內。目前水產品平均每日交易量約45公噸，平均價格約每公斤165元，黃花魚、石斑魚、吳郭魚、金鯧魚、鱸魚及虱目魚等供應穩定。

台中果菜運公司說明，近期蔬菜每日平均交易量約220公噸，平均價格每公斤約20元；水果每日平均交易量約420公噸，平均價格約每公斤75元，柑橘類、蜜棗、木瓜、鳳梨及雪梨等年節應景水果買氣熱絡。

在肉品供應方面，盧秀燕指出，大安肉品市場近日每日豬隻拍賣量約1800至2200頭，價格約每公斤86至88元，供應量將隨年節接近再行提高。

近日豐原有蛋雞場爆發禽流感事件，是否影響禽肉價格？盧秀燕指出，目前雞蛋價格每斤約47元，和往年差不多，看起來平穩；雞肉肉每斤約36.5元，比前陣子高出2至3元左右，估計跟往年一樣，會隨著年節接近致供貨需求增加，因此價格波動和年節有點關係。另外，目前還沒有顯示雞肉跟雞蛋的價格有因禽流感而造成波動，但未來會不會有，市府會密切觀察跟注意。

今日探視活動包含市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員劉士州、農業局長李逸安、台中魚市場公司董事長李煥湘、總經理廖麗華、台中市魚類商業同業公會理事長賴麗容、台中果菜運銷公司董事長林國永及總經理余家彥前往。

