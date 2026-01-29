禽流感拉警報 譚敦慈教「6大自保守則」 2類蛋先不要吃

台中市豐原區豐康牧場雞隻爆發禽流感，民眾擔憂吃到問題雞蛋，無毒教母譚敦慈提醒，為確保食用安全，應注意6點，包括選擇有產銷履歷或合法通路販售的蛋品、接觸雞蛋後務必洗手、蛋殼有裂縫或破洞不可食用、裝生蛋的碗盤避免接觸熟食、烹調時蛋白與蛋黃需完全凝固，且近期應避免食用生蛋及含生蛋的製品。

譚敦慈今（29）日於臉書粉專分享安全吃蛋的方法，列出6大要點，建議買有產銷履歷的洗選蛋或合法通路販售的蛋品，避免來源不明的散裝蛋；其次，碰觸雞蛋後務必徹底洗手；若發現蛋殼有破洞或裂縫，應直接丟棄不要食用。

譚敦慈說，處理生蛋時，生熟食務必分開，接觸生蛋的碗盤不可碰觸熟食，且使用過的容器須徹底清洗；烹調雞蛋時要確保蛋白與蛋黃完全凝固；近期應避免食用生蛋及含生蛋的製品，以降低感染風險。

台中豐原區豐康牧場飼養約7000隻雞，近日有1700隻雞異常死亡，農業局檢驗證實感染高病原性禽流感，為防疫情擴散，防疫人員今進場對剩餘約5300隻雞進行撲殺、焚化及消毒作業，由於牧場未依規定通報，自行掩埋病死雞，除不予補償外，還將依《動物傳染病防治條例》處5萬至100萬元罰款。

至於民眾關心雞蛋流向，台中市衛生局表示，豐康牧場的雞蛋主要透過網路自行販售，目前正全面清查相關通路，呼籲已購買的民眾勿食用。

此外，豐康牧場也在臉書粉專發文，承諾全額退費，提醒近期曾到牧場參訪或購買蛋品的民眾，若出現發燒、流鼻水、咳嗽、結膜炎等症狀，應立即戴口罩就醫，並主動告知醫師接觸史，以利診斷。

