禽流感拉警報 雲林感染禽流感鵝隻遭棄置、飼主將重罰

雲林縣動植物防疫所四日接獲通報，於口湖鄉一魚塭旁遭隨意棄置廢死禽(肉鵝)，經追查來源場(四湖鄉)六日確診H5N1亞型高病原性禽流感，除依標準作業程序執行肉鵝一六二六隻撲殺銷毀；七日縣長張麗善對該吳姓飼主隨意棄置死鵝，恐有散播疫情風險，將依涉及違反動物傳染病防治條例等，最重罰則可處一百萬元。

張麗善指出，現是禽流感好發季節，請養禽業者務必落實禽場生物安全措施外，更應配合相關防疫措施。針對該案場隨意棄置，未主動通報疫情之行為，縣府將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處最高新臺幣一百萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

張麗善說，吳姓鵝農因今年未與化製場業者簽約，而將死亡的肉鵝運至六公里外的一處魚塭，這是不負責任缺乏公德心的行為，再說死亡鵝隻經檢確認感染禽流感，恐有散播傳染病風險，不僅違反動物傳染病防治條例，也違反廢棄物清理法，將祭以最重罰則。

防疫所所長廖培志說，確診高病原性禽流感案例場與廢死禽棄置點都將加強公共區域消毒，同時進行吳姓鵝農兩處半徑一公里禽場採樣訪視作業，籲請飼主倘發現異常，應立即通報以防範病毒散播風險，避免造成產業重大的經濟損失。