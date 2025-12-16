禽流感拉警報！雲林鴨場確診H5N1 5千隻肉鴨遭撲殺

雲林鴨場確診H5N1撲殺五千隻，防檢署籲嚴防候鳥，隱匿疫情最高罰百萬。 圖：防檢署／提供

[Newtalk新聞] 雲林縣元長鄉有一間正番鴨場確診H5N1禽流感，撲殺逾5267隻鴨隻，今年累計已達22例禽流感案例。防檢署警告，台灣正值候鳥度冬高峰，日韓疫情升溫，南部沿海野鳥也檢出病毒，加上近期溫差大易使家禽抵抗力下降，呼籲養禽業者嚴防野鳥接觸並落實生物安全措施，違者最高罰百萬。

防檢署表示，昨(15)日接獲獸醫研究所通知，雲林縣元長鄉一場主動監測的正番鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感。雲林縣動植物防疫所已依標準作業程序，執行該場16週齡、共5,267隻正番鴨的撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。防檢署統計，114年1月迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例累計22例，包含陸禽18場、鵝3場及鴨1場。

防檢署指出，經農業部生物多樣性研究所分析，台灣目前正處於候鳥抵台度冬的高峰階段，各類群冬候鳥遷徙抵台情形穩定，主要集中在蘭陽平原及西南沿海地區。由於台灣位於候鳥度冬遷徙路徑上，且上游國家近期疫情持續升溫，防檢署進一步說明，其中日本已發生6例禽場案例及48例野鳥案例，韓國則有10例禽場案例及14例野鳥案例。

此外，近期在高雄及台南沿海的雁鴨科野鳥排遺、赤頸鴨以及黑面琵鷺身上，也都檢出高病原性禽流感。防檢署強調，請養禽業者務必嚴防候野鳥與場內家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。

防檢署呼籲，近日氣溫降低且日夜溫差大，容易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，又適逢候鳥度冬高峰期，台灣面臨境外禽流感病毒入侵的風險高。請養禽業者應留意禽舍保溫及通風管理，持續維護防鳥設施，做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，每日自主觀察。防檢署提醒，倘發現禽隻異常，應主動通報，若被查有未依規定主動通報者，依規定最高處新台幣100萬元罰鍰，且依法撲殺之動物將不予補償。

