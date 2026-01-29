禽流感案場業者私埋死雞逾千隻 隱匿疫情遭中市府罰115萬

怪手開挖私人土地，土壤之下埋著一隻隻死雞，引發現場防疫人員一陣驚呼。台中豐原「豐康牧場」蛋雞爆發禽流感，苗栗縣府29日接獲線報，與養雞業者為朋友關係的嚴姓地主，涉嫌提供後龍鎮一塊土地掩埋死雞，地點與26日王爺宮大排棄置死雞的來源皆為該牧場，彼此相距僅1公里。

另外台中市動保處防疫人員29日則是前往豐康牧場，將案場內5000多隻活雞撲殺。台中市府表示，牧場業者隱匿疫情並未通報惡性重大，依《動物傳染病防治條例》與《畜牧法》，共開罰115萬元，要求3日內清除死雞。苗栗縣府則痛斥共犯嚴姓地主態度惡劣，直接移送法辦。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕指出，「依照全國動傳法條例，我們決定採取最高罰則100萬元裁罰，另外他還涉及到沒有合法處理病死雞的屍體，按照全國畜牧法規定，罰15萬元。」

苗栗縣長鍾東錦表示，「嚴姓地主非常可惡，我們農業處去找他的土地，說要跟他開挖處理，他竟然拒絕，當然我們會請檢方指揮偵辦，也沒有他同不同意，既然這個有傳染病，有公共危險的問題，我們一定以刑事案件角度來偵辦。」

根據台中市府統計，豐康牧場飼養約7000隻雞，有1773隻染疫死亡，業者自述有623隻埋在台中案例場內，1150隻埋在苗栗，防檢署強調，這還涉嫌《廢清法》棄置事業廢棄物等罰則。

曾發給該牧場動物福利與友善雞蛋聯盟標章的動保團體表示，飼養雞社先前稽核就因不符規範不予展延，現爆發重大違規將即刻除名。

防檢署動物防疫組長余俊明指出，「動傳條例他是沒有主動通報，丟棄又是另外一個行為，所以他這是違反兩個法令，就是各自裁處。」

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，「在1月16日的時候，我們就發公文跟他說，你沒有通過，後來因為爆發這個事件，他已經是重大違規事項，所以我們就即刻除名。」

台中市衛生局也公布豐康畜牧場蛋品流向，今（2026）年截至1月27日為止，共有7125台斤雞蛋，流入台北市、苗栗縣與台中市的販售業、餐飲、與散客消費者，目前已通報當地衛生局與業者回收下架，市售端已無問題蛋品流通。

更多公視新聞網報導

台中蛋雞場禽流感陽性 業者涉隱匿、未送化製將開罰

苗栗某犬舍9成種犬遭剪聲帶 動防所稽查屬實開罰

沖繩自駕還車未告知車損 日本業者向台灣遊客索賠遭封鎖

