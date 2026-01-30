禽流感案場雞蛋流向台北市！台中市府公布疫調結果 多家餐飲店家全中標

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中豐原養雞場爆發禽流感疫情，台中市政府衛生局公布最新疫調結果，該案場的雞蛋流向台中多家餐飲店家，甚至也販售至台北市與苗栗縣。台中市府強調，已通報台北市政府及苗栗縣政府衛生局，台中市副市長鄭照新也呼籲業者若有相關疫情務必即時通報，並鼓勵市民朋友若發現有異常即時檢舉通報，讓隱匿的行為無所遁形。

鄭照新重申，市府高度警戒，台中不是禽流感疫情的破口，台中是中南部這波疫情蔓延的受災城市。（圖／市府提供）

台中市衛生局長曾梓展說明，經查自今年1月1日至27日，案場豐康畜牧場蛋品共流出7,125台斤，農業局已於現場當場查封236台斤。已流出市面的7,125台斤蛋品中，有660台斤販售至台北市農匠市集股份有限公司、4,640台斤販售至苗栗縣上圓商行。

市府進一步指出，台中市部分有大約160台斤提供農會供銷部販售給散客、320台斤提供「有雞樂園」販售給散客，240台斤分別販售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰菓室」、豐原區的「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等7家餐飲業者；另有1,105台斤販售給85名個人買家。

市府重申，已實地稽查台中地區農會供銷部並現場下架12台斤，此外也實地稽查「有雞樂園」及7家餐飲業者，落實下架回收，目前市售端已無問題蛋品流通。

鄭照新坦言，2026年才經過短短1個月，台中已經是第4個禽流感感染城市，雖然是4個城市當中發生規模最小的，但因台中市是第2大城，市府高度警戒，台中不是禽流感疫情的破口，台中是中南部這波疫情蔓延的受災城市。

