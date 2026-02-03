禽流感沒通報還亂丟？牧場主涉隱匿疫情棄置病雞 法院裁定羈押禁見

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感疫情，業者涉嫌隱匿還將病死雞違法掩埋，台中地院今日裁定其羈押禁見，以釐清案情。（本刊資料照）

台中豐原區豐康牧場爆出高病原性H5N1禽流感後，案情持續延燒。檢警調查發現，牧場雲姓業者不僅疑似隱匿疫情，還涉嫌將大量病死雞跨縣市載往苗栗後龍違法棄置、掩埋，造成環境污染與重大防疫破口。台中地檢署2日晚間複訊後，向法院聲請羈押禁見。台中地院今（3）日凌晨裁定，將雲男收押禁見，協助提供掩埋土地的顏姓地主則以20萬元交保並限制住居。

根據台中市政府與檢方調查，牧場在1月10日即出現雞隻異常死亡情形，至1月26日大量死亡。經採樣確認感染H5N1，但業者疑似未向主管機關通報，反而將部分病死雞埋藏於住處，甚至載往苗栗縣後龍鎮的大排水溝與土地任意棄置。檢警懷疑，日前苗栗大排出現大量雞屍事件，與豐康牧場高度相關。

廣告 廣告

昨日檢方兵分多路，持搜索票前往牧場與雲男住處，並帶回雲姓業者、陳姓與李姓員工，以及配合提供掩埋地點的顏姓地主。檢方指出，雲男涉嫌未依《廢棄物清理法》規定處理有害事業廢棄物，還可能在知情情況下販售相關產品以取得不法利益，涉犯《刑法》詐欺取財罪嫌。顏姓地主則涉提供土地回填、棄置廢棄物，未經主管機關許可，同樣涉犯多項罪名。

檢方表示，本案涉及重大公共衛生風險，牧場未妥善處理病死雞，不但可能導致病毒擴散，更造成環境嚴重污染。檢察官認為兩名主嫌有湮滅證據、串證等風險，因此向法院聲押兩人。

台中地方法院今（3）日凌晨裁定，將雲男收押禁見，協助提供掩埋土地的顏姓地主則以20萬元交保並限制住居。

更多鏡週刊報導

台中養雞場隱匿禽流感「亂埋病死雞」 盧秀燕宣布裁罰115萬！問題蛋品流向曝光了

千隻病死雞挖出來了！台中蛋雞場跨縣掩埋 苗栗外埔挖出

台中爆禽流感涉隱匿！早有病例仍出蛋 專家建議：避免生食禽肉或未熟蛋