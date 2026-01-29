禽流感爆食安危機！譚敦慈揭6大安全守則 急喊：2種蛋別吃

台中豐原區豐康牧場爆發禽流感事件，無毒教母譚敦慈提出6大安全吃蛋守則，強調民眾應選擇有產銷履歷的洗選蛋，近期務必避免食用生蛋及含生蛋製品，並提醒蛋殼有裂縫或破洞應直接丟棄。該牧場因隱匿疫情自行掩埋病死雞，遭防疫人員撲殺剩餘5300隻雞，並將面臨最高100萬元罰款。

豐康牧場因隱匿疫情自行掩埋病死雞，遭防疫人員撲殺剩餘5300隻雞，並將面臨最高100萬元罰款。(圖/台中市政府)

譚敦慈今日在臉書粉專發文分享安全食用雞蛋的6個方法，建議民眾購買具產銷履歷的洗選蛋或透過合法通路販售的蛋品，應避開來源不明的散裝蛋。她特別提醒，接觸雞蛋後必須徹底洗手，發現蛋殼出現破洞或裂縫時，不可食用應直接丟棄。

在烹調方面，譚敦慈強調生熟食務必分開處理，裝過生蛋的碗盤不得接觸熟食，使用過的容器須徹底清洗。烹調雞蛋時要確保蛋白與蛋黃完全凝固，近期應避免食用生蛋及含生蛋的製品，以降低感染風險。

譚敦慈強調生熟食務必分開處理，裝過生蛋的碗盤不得接觸熟食，使用過的容器須徹底清洗。 （示意圖／Pexels）

豐康牧場飼養約7000隻雞，近日有1700隻雞異常死亡，經台中市農業局檢驗後證實感染高病原性禽流感。為防止疫情擴散，防疫人員今日進場對剩餘約5300隻雞進行撲殺、焚化及消毒作業。

由於該牧場未依規定通報，自行掩埋病死雞，農業局除不予補償外，還將依《動物傳染病防治條例》處5萬至100萬元罰款。台中市衛生局表示，豐康牧場的雞蛋主要透過網路自行販售，目前正全面清查相關通路，呼籲已購買的民眾勿食用。

豐康牧場也在臉書粉專發文，承諾全額退費，提醒近期曾到牧場參訪或購買蛋品的民眾，若出現發燒、流鼻水、咳嗽、結膜炎等症狀，應立即戴口罩就醫，並主動告知醫師接觸史，以利診斷。

