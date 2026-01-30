禽流感疫情升溫 衛福部長石崇良：持續監測「禽傳人」風險

衛福部長石崇良今(30日)表示，雞蛋食安風險有限，民眾不必過度恐慌，衛福部的防疫重點仍在禽傳人風險的監測。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台禽流感疫情升溫，今年已累計7處確診案場，其中台中豐原一處蛋雞場確診禽流感且疑似延遲通報，引發民眾雞蛋食安疑慮。衛福部長石崇良今(30日)表示，雞蛋食安風險有限，民眾不必過度恐慌，衛福部的防疫重點仍在禽傳人風險的監測，政府也將持續跨部會合作強化防疫。

石崇良今天出席「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式後接受媒體聯訪時指出，病毒透過物品傳人的風險本來就低，加上雞蛋經充分加熱後，幾乎不會構成感染風險，因此食品安全的疑慮相對有限。他也強調，農政單位對禽流感疫情一向採取撲殺措施，以防止病毒擴散，目前發生禽流感的雞場，其相關雞蛋也已完成下架，相關風險已受到控制，民眾無須過度擔心。

對於防疫策略，石崇良表示，衛福部對禽流感的防疫重點主要著重在人畜共通疾病的監測， 呼籲民眾在候鳥活動頻繁的季節，應減少接觸禽鳥，尤其避免接近養雞場，以降低禽傳人的風險，疾管署也將持續強化禽傳人疫情的監測，密切掌握疫情動態。

石崇良進一步提到，行政院正推動「國家防疫一體聯合行動計畫(One Health)」，這是世界衛生組織長期提醒的重要方向。新興傳染病往往與整體生態變化有關，包括氣候變遷、物種遷移等因素，使疾病得以在環境中存在並傳播。

他指出，傳染病不僅影響人類，動物甚至環境都可能牽動疾病的演變，因此防疫工作不能只靠衛福部與疾管署，而必須結合農業部、環境部等跨部會力量，共同進行環境監測、動物傳染病防治與風險評估。石崇良也舉例，近期引發關注的立百病毒來自果蝠，過去偶爾出現的狂犬病等同樣屬於動物傳染，這類人畜共通疾病是防疫上最棘手、也最需要關注的議題，One Health 計畫正是為了回應這些風險，而衛福部與農業部的合作，也是在這個架構下持續推進。

