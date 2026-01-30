禽流感疫情延燒 石崇良：持續監測有無禽傳人

衛福部長石崇良今（30日）出席「BioBridge＋生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式。（林周義攝）

台中市豐康畜牧場近期隱匿禽流感疫情，衛福部長石崇良表示，病毒直接由物品傳人的風險是低的，煮熟後更不是問題，此案在這個食品的安全風險上相對低，現在發生禽流感的雞場的蛋都已完成下架。目前衛福部更重視的是禽傳人的事件會不會發生，疾管署會持續監測，疾管署、農業部都有密切的聯繫管道。

石崇良今（30日）出席「BioBridge＋生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式時，接受媒體聯訪。針對近期的禽流感議題，他提醒，要特別注意禽鳥類，特別是養雞場，大家就儘量少接觸。

在農政單位，對於禽流感定是撲殺。石崇良說，這些蛋靜置一段時間之後，基本上病毒直接由物品傳人的風險是低的，煮熟後更不是問題，食品的安全風險上相對是低，但我們更重視的是禽傳人的事件會不會發生，疾管署會持續監測。

石崇良表示，現在發生禽流感的雞場所出來的這個蛋都已完成下架了，這個部分也請大家可以放心，疾管署跟農業部都有密切的聯繫的管道，隨時在注意。人畜共通的疾病是最棘手，也是要特別關切的議題，世界衛生組織（WHO）也在提醒大家，氣候變遷、物種遷移之下，很多的疾病是會傳播的。政府已啟動「One Health（防疫一體）」的計劃，不只是疾管署，農業部、環境部都在團隊裡。

