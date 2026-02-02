禽流感疫苗效力不穩恐「回毒」！雲林動防所：養殖戶切勿以身試法

雲林縣動植物防疫所強調，禽流感疫苗不穩，可能有「疫苗回毒」風險，恐加重疫情，民眾切勿以身試法。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署今(2)日將違法進口禽流感疫苗的雲林劉男起訴。雲林縣府動植物防疫所技正陳建棠表示，我國目前未核准施打，加上疫苗不穩定，可能有「疫苗回毒」作用，反造成疫情加重，呼籲養殖業者們切勿以身試法。

雲林地檢署與海巡署彰化、雲林查緝隊偵辦雲林劉姓男子，去年利用中國淘寶網，購買未經核准的非法禽流感疫苗，並用「地板清潔劑」等包裝規避海關查緝，欲將每瓶250毫升的中國禽流感疫苗，以800至1200元的價格售給養殖業者，藉此賺取暴利。檢警聯手共查扣1886瓶疫苗，檢方偵查終結，全案依違法動物用藥管理法，將劉男起訴，至於是否已流入市面將持續追查。

陳建棠指出，台灣現行並沒有讓禽類施打，主要因為禽流感疫苗效力其實並不穩定，而且台灣禽場較密集，養殖場與養殖場之間距離近，為避免隔空感染造成擴散，因此採取撲殺措施作為防疫手段。

陳建棠強調，疫苗本身雖是為了保護動物體而施打，但如上述因疫苗效力不穩，很容易會有「疫苗回毒」作用，一旦養殖業者施打，可能就引起病毒變異，甚至反而加重擴大禽流感疫情，造成禽類市場可能造成衝擊。

陳建棠表示，非法走私的疫苗並未經過合法檢定，毒力恢復的可能性也會增加，因此也無法承擔疫苗施打後作用，如果真造成「回毒」釀成疫情，且不論台灣禽類產品是否可出口，在國內市場供銷也會有波動問題。

陳建棠再次呼籲，養殖業者們切勿以身試法，養殖業者若被查獲違法使用者可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，1年內再犯者更可處50萬元至250萬元罰鍰。

