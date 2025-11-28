禽流感病毒若變異「能夠人傳人」 專家：恐比新冠疫情更致命

專家示警，若禽流感病毒出現能在人類間傳播的變異，可能引發比新冠肺炎疫情更嚴重的全球大流行。（圖／達志／美聯社）

總部位於法國巴黎的私立非營利研究中心「巴斯德研究院」（Institut Pasteur）呼吸道感染中心主任指出，近年在野鳥、家禽與哺乳動物間擴散的禽流感病毒，若出現能在人類間傳播的變異，可能引發比新冠肺炎（COVID-19）疫情更嚴重的全球大流行。

據《加拿大電視公司新聞網》報導，這種高致病性的禽流感病毒，過去幾年已導致數以億計的鳥類被撲殺，破壞食品供應鏈並推升價格，儘管目前人類感染的病例仍屬罕見。

「我們擔心的是病毒適應哺乳動物，特別是適應人類，進而具備在人與人之間傳播的能力，那樣的病毒將會成為大流行病毒。」巴斯德研究院呼吸道感染中心的醫學主任拉梅克斯－韋爾蒂（Marie-Anne Rameix-Welti）在接受《路透社》（Reuters）訪問時表示。

巴斯德研究院是最早研發並分享新冠檢測方法的歐洲實驗室之一，該機構曾將其檢測流程提供給世界衛生組織（WHO）及全球各地的實驗室。

拉梅克斯－韋爾蒂指出，人類對常見的季節性H1與H3流感具有抗體，但對目前影響鳥類與哺乳動物的H5禽流感則完全沒有抗體，就像人類在新冠疫情前也缺乏免疫一樣。

此外，與主要影響易受重症風險族群的新冠不同，流感病毒也可能讓健康的成年人與兒童死亡。她在位於巴黎的實驗室內表示：「1場由禽流感引發的大流行可能相當嚴重，甚至可能比我們經歷的新冠大流行還要嚴峻。」

過去已有許多人感染H5亞型的禽流感，包括目前在美國禽類與乳牛間流行的H5N1，但感染者多與遭感染的動物有密切接觸。本月，美國華盛頓州出現首例H5N5人類感染病例。該名具有潛在疾病的男子已於上週去世。

在世界衛生組織的最新禽流感報告中指出，自2003年至2025年間，全球已出現近1,000起人類感染案例，主要發生在埃及、印尼與越南，其中死亡率高達48%。

不過，世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health）科學部主管托瑞斯（Gregorio Torres）接受《路透社》訪問時則表示，人類大流行的風險依然偏低。

他表示：「我們需要準備在早期迅速因應。但是就目前而言，你仍可以放心在森林散步、吃雞肉與雞蛋、好好享受生活。大流行是有可能的，但從機率上來看仍然非常低。」

拉梅克斯－韋爾蒂也表示，即便禽流感最終發生變異、具有在人類間傳播的能力，全球社會整體上仍比新冠疫情爆發前準備得更充分，「相比COVID，我們在流感方面已具備特定的預防措施。我們已有候選疫苗，並且知道如何快速生產疫苗。」她補充：「我們也有特定的抗病毒藥物庫存，原則上應能對這種禽流感病毒發揮效果。」

