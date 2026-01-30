禽流感蛋售出7125台斤 苗占過半.台中7餐飲店下架

台中市 / 綜合報導

台中豐康牧場隱匿疫情，而且丟棄死雞，被市府重罰115萬元，衛生局追查，他們1月賣出7125台斤雞蛋，隨後公布店家，其中進貨最多的是苗栗的上圓商行，有4640台斤，主要是賣給附近住家，業者發聲明說，可以退貨退款，另外台中有7家餐飲業進貨，包括不少知名小吃，像是豐原的葉家刈包、植暇室餐廳還有老喬冰果室，葉家刈包的老闆說，進了2籃雞蛋，蛋價還比別人貴20%，就是想給客人吃好的，沒想到牧場被驗出禽流感陽性，因此趕快下架退回。

打蛋下鍋煎，煎出漂亮荷包蛋，再夾進有爌肉酸菜花生粉的刈包裡，這間開在台中豐原區的葉家豐味刈包，才開半年，就成了當地人氣美食，店家開業期間叫了2籃雞蛋約200多顆，就那麼剛好，叫到被驗出禽流感陽性的豐康牧場的雞蛋。

刈包店老闆說：「衛生局通知以後才知道，電話打來才知道，我們接到電話以後當下就是立馬停用，然後去對面全聯買正常的生鮮雞蛋。」刈包店老闆趕快換蛋賣，說當初會選擇豐康牧場的蛋也是看他們有SGS認證，友善飼養，沒想到卻隱匿疫情還把死雞亂丟亂埋，被市府重罰115萬。

刈包店老闆說：「那我們想要給消費者最好的，才會用他們的蛋，因為他們的蛋比一般市售還要再貴20%左右。」不只這間刈包店老闆用到豐康牧場的蛋，這間文青風格的植物系餐廳也有用到，還有這間老喬冰菓室也有，業者在臉書粉絲專頁發聲明，說照片中這些都是跟豐康牧場進的蛋，少的那六顆，是他們家一家四口吃掉的，其他都沒有拿來製作店內販售商品，吃到這批蛋身體沒什麼狀況，但心理陰影很大。

衛生局追查豐康牧場，1月賣出7125台斤，台中7家餐飲業進了240台斤，台北農匠市集進660台斤，台中農會供銷部160台斤，有機樂園320台斤，85位個人買家1105台斤，進最多的是位在苗栗的上圓商行進4640台斤。

苗栗縣衛生局長楊文志說：「購買這個蛋的客戶，幾乎都是附近的住家，他是一個傳統的蛋商。」苗栗縣衛生局追查這家商行，1月1日到25日，平均2到3天跟豐康牧場進一批雞蛋，總共8次共4640台斤，每次平均600台斤，2到3天就會賣光，商行也發聲明，請大家不用恐慌，使用雞蛋的時候要煮熟吃不建議生吃，並強調，在1月24日期間有買雞蛋的都可以退貨退款。

