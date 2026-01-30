禽流感蛋已賣7125台斤 台中7餐飲業「中蛋」

台中豐康牧場爆出禽流感。（圖／東森新聞）





台中豐康牧場爆出禽流感，7125台斤雞蛋流入台北、苗栗及台中，在台中有7家餐飲業也受影響。台中市府公布名單，要求業者下架回收，知名熱炒店表示，向牧場進的但都是給自家員工食用，並沒有製作料理，而數量最多的苗栗上圓商行進貨4640台斤也全部售出，業者發出聲明表示願意接受退貨處理，強調禽流感的蛋，煮熟吃就好不必過於恐慌。

台中市豐康牧場爆禽流感，29號全面撲殺後，台中市府也公布蛋的流向，一共7125台斤的雞蛋，分別流到三個縣市，有660台斤送到了台北市，最大宗4640台斤，就在苗栗縣，台中市農會也購入160台斤，有雞樂園有320台斤，另外還有七家餐飲業也共240台斤也受影響，另外的1105台斤由個人買家買下，這些蛋全部通知業者下架。

苗栗縣政府衛生局長楊文志：「在我們苗栗，確實是有一家蛋行，他有定期向這家養雞場來買蛋，他也已經在他的店面，貼了一個公告，告訴所有的消費者，如果還有蛋也可以進行退貨。」

台中市7家餐飲業包含熱炒店九號碼頭福科店、台中北屯的老喬冰菓室、豐圓植暇室餐廳跟葉家刈包、中區的橫綱燒肉店，及潭子跟大里的雞蛋糕攤，衛生局已要求業者下架回收。

九號碼頭福科店業者：「沒有，沒進多少，（蛋是）我們跟同事他進的，我們只是跟他自己同仁，幾個在吃而已，我們沒有對外也沒有對客人，完全都沒有。」

業者特別澄清說，他們是認識牧場主，員工間捧場購買給家人吃，並沒有給客人吃，目前有問題的蛋也都處理完了，另外在苗栗的上圓商行，統計從1月4號到25號進貨4640台斤的蛋已經通通賣出去，而實地探訪大門卻深鎖。

記者vs.附近民眾：「（附近有賣蛋的嗎），有隔壁，他們都是包裝好一箱，然後就整箱送出去，他們就送貨整箱，整車送貨出去，然後鐵門就關起來，沒有常常開。」

業者也在網路發聲明，表示24號有購買蛋的，都願意接受退貨負責，並強調禽流感是因為雞感冒，所以雞蛋一定要煮熟食用，不建議生吃，要大家不要恐慌，不過因為禽流感會傳人，市府公布店家，部分是地方名店，因為這波禽流感疫情，生意也多少受到影響。

