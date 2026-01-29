禽流感蛋流入台北「農匠市集」 190台斤下架封存、業者回應了

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，660台斤蛋流向台北農匠市集，台北市衛生局28日前往查核，業者已全數下架。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，台中市動保處全面撲殺案場蛋雞，台中市衛生局也公布自1日以來蛋流向，包括台北農匠市集660台斤、苗栗上圓商行4640台斤以及台中，共計7125台斤。台北市衛生局表示，接獲台中市通知「農匠市集 」26日出貨共200台斤，於28日前往查核，已全數下架。「農匠市集」業者回應，目前只銷售出10台斤，現在也在追消費者退換貨；其餘190台斤的蛋已封存在，再等衛生局進一步封存。

「農匠市集」業者陳哲揚說明，禽流感風險期為通報日前一周內的雞蛋需注意與控管，店內26日進貨量共200台斤，當時還不知道豐康牧場的雞隻確診禽流感，昨日早上才接獲豐康畜牧場通知後，立即停止銷售，衛生局也到場勘驗庫存量。

廣告 廣告

陳哲揚表示，目前只銷售出10台斤，現在也在調銷售紀錄追消費者回來退換貨，也已訂定退貨辦法，只要拿單據或者留存外包裝紙盒都無條件退款，已在門市外張貼公告；另其餘190台斤的蛋已封存，再等衛生局進一步封存。

陳哲揚補充，禽流感對於台灣養雞場來說，要防範是很辛苦的，其實全世界很多國家到現在還是沒有一個有效的辦法可以去杜絕，防不勝防：當初選擇和豐康畜牧場合作，一方面也是因為他們有達到動物福利的養殖方式，也去現場看過環境，牧場幾乎沒有臭味，非常用心在養殖這一塊，禽流感每一​​年都不斷發生，蛋農也一直很辛苦找方法想要杜絕，但也一直做不到。

農匠市集回應，目前只銷售出10台斤，也在調銷售紀錄追消費者回來退換貨，也已訂定退貨辦法，只要拿單據或者留存外包裝紙盒都無條件退款，已在門市外張貼公告。（農匠市集提供／張珈瑄台北傳真）

陳哲揚強調，有問題的來源一定會先暫停供貨，只要牧場第一時間告知，得到消息一定會立刻暫停進貨或是銷售，可能要看後續的發展，因為現在這個季節算是禽流感的高峰，全台灣的蛋農都是嚴陣以待，也會觀察一下蛋品市場供應的狀況，合作的牧場我們也都是不定期訪場，以做到品質把關。

更多中時新聞網報導

重新定義老化 迎向無齡社會

差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩