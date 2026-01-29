禽流感蛋流入市面！豐康牧場遭罰115萬 蛋品流向曝光波及5星店家

豐康牧場遭查封現場，業者因隱匿禽流感疫情與違規處置病死雞遭重罰。（圖／台中市政府提供）

台中市一處蛋雞場爆發禽流感疫情卻未依法通報，隱匿情況遭查獲後引發食品安全與防疫責任疑慮。市府除依《動物傳染病防治條例》及《畜牧法》對該業者裁罰新台幣115萬元，近期公布的蛋品流向資料也顯示，涉案雞蛋已透過不同通路流入台北市、苗栗縣及台中市多個店家，其中台中市內豐原、潭子等多家在 Google 評價中獲得 5 星好評的餐飲店家也「中鏢」。相關單位已完成跨區聯繫並進行全面下架回收。

市府公布蛋品流向，台中多家高評價餐廳也波及，業者配合全面下架回收。（圖／台中市衛生局提供）

市府指出，今年1月1日至1月27日，豐康蛋雞場共流出約3,125 臺斤雞蛋，農業局於1月27日到場查署時，另查獲 236 臺斤尚未出貨蛋品。由於涉疫情隱忌與未依規處理病死雞等違規事實，市府依《動物傷傷病防治條例》和《畜牧法》對業者裁罰115萬元罰罰。

7,000 餘臺斤蛋品流向日前已全面掌握。台中市衛生局長曾梓展表示，指出問題蛋品最大流向苗栗縣上圖商行約4,640臺斤；台北市農匠市集也接獲 660 臺斤。台中市境內則包括農會供銷部、市集攤商以及多家餐飲業者，517個分會為個人購買。

分散在台中市內的餐飲店家，530名個人買家。其中曾使用相關蛋品的店家包括：豐原葉家割包、老喬冰果室、九號碼頭福科店、中區橫筵燙肉、植暇室餐廳等。

市府表示，已於1月28日通知苗栗、台北市衛生局進行下架處理，台中市則已通知 9 家餐飲業者配合下架，並於農會供銷部現場下架 12 臺斤。

1月29日繼續展開第二輩續續約試第二輩續續約展開，第二輩九家餐飲業者同步抽根碼執行。目前已確認市面上已無問題蛋品流通，為保障消費者權益，市府已要求案場設置專責客服專線辦理退費，並預告日報回收進度。

