禽流感蛋流向7店面！最大宗4640公斤已賣光

台中市豐原區豐康牧場日前被通報出現雞隻大量死亡情形，經市府緊急介入調查後，已確認感染禽流感病毒，市府隨即啟動高規格防疫措施，避免疫情擴散。衛生局追查發現，苗栗竹南鎮上圓商行進貨量高達4,640台斤，但稽查人員到場時，業者表示最後一批貨已於25日售罄。

雞場確診禽流感 市府迅速設立前進指揮所

台中市政府於1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場發生大量雞隻死亡。市長盧秀燕表示，農業局動保處於27日第一時間派員前往現場訪視，採集病禽樣本送驗並實施移動管制，檢驗結果已確認為禽流感病毒陽性。

市府隨即成立前進指揮所，已完成該案場及周邊半徑3公里內所有禽場的全面消毒，並針對人員與車輛進出進行嚴格管制。同時，針對可能流出的蛋品展開追蹤，下架並依法銷毀。

未主動通報又未妥善處理 將依法重罰

盧秀燕指出，該雞場已確診禽流感，依法必須全面撲殺清場。由於冬季為禽流感好發期，國內已有多個縣市出現疫情，市府已要求台中市約171處雞場，由各區公所全面訪查，加強防疫管理。

針對業者未主動通報疫情，且未依規定將死亡雞隻送交化製處理，市府將依法開罰。農業局說明，目前該場約有1700隻雞死亡，場內仍有約7000隻在養雞隻，死亡數量已屬大量異常。

依《動物傳染病防治條例》規定，該業者將不予補償撲殺與銷毀損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另違反《畜牧法》部分也將另行裁罰。

撲殺與銷毀作業啟動 蛋品同步處理

農業局表示，目前已調集機具與人力，並通知化製場待命，預計依中央指示於近日內完成撲殺作業。場內所有相關物品，包括雞蛋，將一併銷毀，雞農未通報的原因也將持續調查釐清，並配合中央單位辦理。

衛生局匡列人員 全國無人類病例

衛生局指出，因應豐原禽場檢出H5N1禽流感，已與動保處合作，完成場內相關工作人員的匡列、造冊及防疫衛教，並持續健康追蹤超過10日。若期間出現發燒、咳嗽、流鼻水或肌肉痠痛等疑似症狀，將協助轉介就醫並評估是否通報採檢。

依疾管署監測資料顯示，自114年1月1日至115年1月28日止，全國及台中市皆未出現人類新型A型流感確定病例，請民眾無須過度恐慌。

衛生局長曾梓展指出，清查元旦至1月27日的銷售紀錄，台中市有7家餐飲業者使用了該牧場的雞蛋，目前已通知業者下架並實地稽查，包括九號碼頭（福科店） 、老喬冰菓室、豐原區葉家刈包、植暇室餐廳、中區橫綱燒肉店、潭子區某雞蛋糕店、大里區某雞蛋糕店。

另外，衛生局追查發現，苗栗竹南鎮「上圓商行」進貨量高達4,640台斤，但稽查人員到場時，業者表示最後一批貨已於25日售罄。由於大部分產品銷售給散客，最終流向難以完全掌握，衛生局因此僅能要求商行配合接受消費者退貨。台北市「農匠市集」進貨660台斤，也面臨相同的回收追蹤困境。

蛋品煮熟即可食用 業者提供退費機制

衛生局說明，禽流感病毒不耐高溫，經科學實證，只要蛋品澈底加熱煮熟即可有效消滅病毒，食用風險相對較低。該蛋雞場業者也已主動表示願意提供消費者退費，並設置專責客服電話，供有疑慮的民眾諮詢退貨退費事宜。食安處也將派員稽核退貨與銷毀流程，確保蛋品妥善處理，保障消費者權益。

另外，由於豐康牧場主打「高品質雞蛋」，又採用會員制行銷，並推出一年高達1萬6,800元的頂級訂閱方案。消息一出，也讓會員們難以接受。

防疫關鍵在日常 衛生局提醒5要6不

衛生局提醒民眾遵守預防禽流感「5要6不」原則，包括禽肉與蛋品務必熟食、勤洗手、出現症狀立即戴口罩就醫並說明接觸史、長期接觸禽鳥者接種流感疫苗，以及維持均衡飲食與規律運動。同時避免生食蛋品、不購買來路不明禽肉、不接觸或餵食野鳥，降低感染風險，共同守護公共健康。

