「禽流感蛋」年費1.6萬！7125斤流向台中7名店 最大宗銷往1縣市已賣光

記者陳佳鈴／台中報導

台中市豐原區「豐康牧場」爆發H5N1禽流感，場內五千多隻雞隻全部撲殺。（圖／台中市府提供）

台中市豐原區「豐康牧場」爆發H5N1禽流感，業者竟涉嫌隱匿疫情並私埋死雞，更駭人的是，已有高達7,125台斤的潛在問題雞蛋流入市面。台中市衛生局緊急追查流向，驚見這些雞蛋已流向台北、苗栗及台中多地，其中台中市有7家餐飲業者中鏢，而苗栗縣的4,640台斤雞蛋更已「全數賣光」，恐已被民眾吃下肚。

衛生局長曾梓展指出，經清查元旦至1月27日的銷售紀錄，台中市共有7家餐飲業者使用了該牧場的雞蛋，目前已通知業者下架並實地稽查。中鏢名單如下：

• 九號碼頭（福科店）

• 老喬冰菓室

• 豐原區葉家刈包

• 植暇室餐廳

• 中區橫綱燒肉店

• 潭子區某雞蛋糕店

• 大里區某雞蛋糕店

此外，還有85名個人買家及「台中農會供銷部」、「有雞樂園」也曾進貨。

苗栗竹南鎮的「上圓商行」進貨高達4,640台斤。然而，當稽查人員趕抵時，業者表示最後一批貨已於25日售罄。由於多數賣給散客，最終流向難以追蹤。（圖／翻攝畫面）

問題雞蛋流向外縣市的最大宗為苗栗縣！衛生局追查發現，苗栗竹南鎮的「上圓商行」進貨高達4,640台斤。然而，當稽查人員趕抵時，業者表示最後一批貨已於25日售罄。由於多數賣給散客，最終流向難以追蹤，衛生局只能要求商行接受消費者退貨。台北市的「農匠市集」也進貨660台斤，同樣面臨回收難題。

諷刺的是，豐康牧場主打「高品質雞蛋」，採會員制行銷，甚至推出一年1萬6,800元的超高價訂閱方案。如今爆發隱匿禽流感醜聞，讓大批會員氣炸，痛批「老闆太可惡，賺黑心錢」。

由於「豐康牧場」與知名連鎖超市「楓康超市」讀音相同，導致楓康超市無端受波及。楓康超市已緊急發聲明澄清，賣場內並未販售豐康牧場的雞蛋，呼籲消費者不要混淆。

