禽流感進入好發期 疾管署提醒遵守「5要6不」

疾病管制署今天(3日)表示，依據農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間，今年截至1月30日即有7件案例場。受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，疾管署呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。

疾管署說明，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為禽鳥類，或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。為防範動物傳人之新型A型流感病例出現，各地方衛生單位凡接獲動物流感疫情通報，均會立即展開疫情調查並協助清場人員正確執行個人防護。

廣告 廣告

疾管署呼籲，民眾日常生活中建議落實「5要6不」防疫原則，即可防範新型A型流感，降低感染風險，「5要」，要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。「6不」，不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。