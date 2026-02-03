禽流感進入好發期 疾管署籲落實「5要6不」

民眾日常生活中只要確實遵守「5要6不」防疫原則，即可有效防範新型A型流感，降低感染風險，安心度過禽流感好發季節。(記者廖耀東攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕冬季是禽流感的好發季節。疾管署指出，今年截至1月30日，國內已累計7件H5N1禽場禽流感案件。根據農業部防檢署監測資料，台灣自2022年11月出現首起H5N1禽場疫情以來，至今累計135起案例，各衛生單位已列管接觸者共4910人，所幸目前均無人類感染病例。副署長林明誠提醒，防範新型A型流感，民眾日常生活落實「5要6不」原則，是降低感染風險的關鍵。

林明誠表示，H5N1禽流感在國內禽場案例多集中於每年12月至隔年3月，屬於明顯的季節性疫情。今年截至1月30日，已有7件確診禽場案例。由於受感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，相關接觸風險不可輕忽。

關於「新型A型流感」，林明誠說明，新型A型流感是指不同於人類季節性流感H1N1與H3N2、偶發由動物傳染給人的其他A型流感病毒，主要來自禽鳥類或豬等哺乳類動物。一旦感染人類，即被歸類為新型A型流感病例。為防範疫情擴散，各地方衛生單位在接獲動物流感疫情通報後，會立即展開疫調，並協助清場人員正確穿戴個人防護裝備。

自2022年11月至今，疾管署已針對動物流感案例場，匡列接觸者共4925人次進行健康追蹤，目前仍有66人持續監測，其餘皆已完成10日健康觀察。疾管署提醒，相關工作人員在作業期間務必落實自我防護，工作結束後確實清潔消毒，若出現急性呼吸道感染或結膜炎等症狀，應立即通報，並主動告知醫師職業別與動物接觸史，以利早期診斷。

在國際疫情方面，疾管署監測指出，今年截至2月2日，全球尚無人類感染H5N1病例。2025年全年累計30例H5N1人類病例，其中12例死亡，以柬埔寨通報18例最多，且全年皆有病例發生；美國與孟加拉各通報3例，印度、越南各2例，英國與墨西哥各1例，皆於2025年5月前發病。2025年全球新型A型流感共73例，除H5N1外，亦包含H5N2、H5N5、H9N2及H10N3，其中以中國通報38例H9N2最多。

針對旅遊疫情建議，林明誠表示，疾管署將中國15省市及柬埔寨列為第2級警示(Alert)，提醒民眾加強防護；中國其他省市及美國、英國、越南、印度、墨西哥、加拿大等國列為第1級注意(Watch)，建議遵守一般防疫措施。

林明誠呼籲，民眾日常生活中只要確實遵守「5要6不」防疫原則，即可有效防範新型A型流感，降低感染風險，安心度過禽流感好發季節。5要：要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。6不：不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

