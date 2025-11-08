禽流感重創供應 感恩節火雞漲價25% 省錢仍有竅門
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢的竅門。
美國農場局聯合會(American Farm Bureau Federation)指出，由於高致病性禽流感病毒傳播，今年火雞產量銳減到近40年來的低點。
普杜大學農學院分析指出，火雞的批發價(又稱躉售價)比去年10月暴漲75%。聯邦農業部資料顯示，去年10月火雞批發價價每磅平均0.94元，今年10月飆升到1.71元。
普杜大學預測11月火雞零售價約為每磅2.05元，比去年同期增加25%。消費者買一隻15磅的火雞，要多付31元。
普杜分析師強調，火雞零售價格差別很大，根據品質，從有機飼養、野放到飼料圈養，價格不同。
富國農糧研究所(Wells Fargo Agri-Food Institute)首席農業經濟學家史萬森(Michael Swanson)說，零售商下訂單的時機也是關鍵，「沒及早下單的零售商，到了現貨市場，可能面臨價格陡漲，」不但成本受影響，甚至買不買得到都成問題。他認為現在才下單的零售商，面對陡揚的現貨市場價格的可能性很大。
他估計，零售商從現貨市場取貨的話，消費者買一隻16磅的火雞，比從提早向批發市場訂貨的零售商買，要多出20元。「今年，從哪家店買差很多，精明的消費者貨比三家不吃虧，還省很大。」
史萬森說，及早訂貨的大零售商，似乎在用廉價買到的火雞搭配其他商品，吸引顧客，例如沃爾瑪推出特價56元的感恩節套餐，包括16磅的火雞和配菜，足供10人享用。
艾爾迪(Aldi's)感恩節特餐10人份40元，亞馬遜也推出大減價25元感恩節晚餐，目標超市5日宣布，四人份感恩節特餐只要20元。
為了搶商機，ShopRite和Foodtown則以感恩節前購物滿400元，贈送本店招牌10-20磅火雞一隻。
