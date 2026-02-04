禽流感雞蛋流向曝！逾7000台斤最大宗在苗栗 波及5星好評店家

台中市豐康畜牧場匿報禽流感疫情達近半個月，遭中市府重罰115萬元，台中市政府今（1/29）公布該批蛋品流向，1/1至1/27日共流出7125台斤，流向台北、苗栗、台中等地，台中市內多家Google 5星好評的餐飲店家也中鏢，相關單位已完成跨區聯繫並進行全面下架回收。

最大流向苗栗縣上圖商行約4,640台斤

台中市政府1/29下午召開記者會，衛生局長曾梓展說明豐康畜牧場從1/1到1/27的蛋品數量、流向、流入商家的名稱，最大流向為苗栗縣上圖商行約4,640台斤；另台北市農匠市集則有660台斤。台中市境內則包括農會供銷部、市集攤商以及多家餐飲業者，多為個人購買。

豐康牧場問題蛋品流向。（台中市政府提供）

台中問題蛋品多賣給散客 7家餐飲業者中鏢

至於蛋品流至台中地區的部分，中市府也充分掌握去向，包括160台斤提供農會供銷部販售給散客、320台斤提供「有雞樂園」販售給散客，240台斤分別販售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰菓室」、豐原區的「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等7家餐飲業者；另有1,105台斤販售給85名個人買家。

曾梓展表示，台中市政府已實地稽查台中地區農會供銷部並現場下架12台斤，並實地稽查「有雞樂園」及7家餐飲業者，落實下架回收，目前市場端已無問題蛋品流通。

660台斤流入台北市農匠市集 未知是否流向餐飲業

針對這批問題蛋品有660台斤流入台北市農匠市集，台北市衛生局表示，主要流向個人賣家及販售業，目前無法確認是否流向小吃攤。

◎ 圖片來源／台中市政府提供

◎ 資料來源．諮詢專家／台中市政府．台北市政府．曾梓展局長

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章