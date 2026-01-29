即時中心／徐子為報導



台中豐原「豐康牧場」爆禽流感疫情，本月10日雞隻就出現禽流感症狀，然而，直至27日台中市政府動保處才開立移動管制書。對此，民進黨籍苗栗縣長參選人、苗栗縣議員陳品安批評，在這17天的空窗期間，台中業者不只知情不報，還將1773隻暴斃雞中的1150隻，載運到苗栗掩埋棄置。





陳品安進一步痛批台中市府，苗栗不該是隔壁縣市的棄置場，而中市府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞散佈到鄰近縣市。很多苗栗的雞農兢兢業業、防疫消毒的努力，真的很有可能因此次台中市政府的怠惰和不肖業者的知情不報，而毀於一旦。



陳品安感嘆，台中好不容易度過非洲豬瘟疫情，現在又出現禽流感，不肖業者甚至將雞屍丟到苗栗，作為苗栗人，我們無法接受這件事，請台中市政府好好負起責任，妥善管理、嚴謹疫調，讓苗栗蛋農能安心養雞，也讓消費者能吃的安心！



她指出，面對台中市府疏於治理的現況，未來她也期待和何欣純委員一起攜手合作台中苗栗的跨區域治理，守護我們台中和苗栗的未來。

廣告 廣告







原文出處：快新聞／禽流感雞隻、蛋流入苗栗 陳品安痛批台中市府「疏於管理」

更多民視新聞報導

藍白續卡軍購特別條例 國防部憂：美軍採購程序恐需重來、嚴重影響建軍時程

台中市府大甩鍋？駁斥「禽流感破口」 他竟稱：因中南部疫情蔓延而受災

台灣海軍歷史性一刻！海鯤號「首度完成潛航測試」 18:50順利返高雄港

