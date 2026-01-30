禽獸不如！狼公載孫女去橋下「洩慾8次」 嬤竟冷血逼和解：妳害慘全家

記者陳佳鈴／彰化報導

彰化阿公不僅趁同睡時猥褻，甚至將孫女載往高速公路橋下性侵，前後得逞8次。更令人心寒的是，當惡行曝光後，外祖母非但沒有保護孫女，反而指責孩子「毀了家庭」，甚至強勢逼迫和解。。（示意圖／CFP）

彰化縣驚傳一起駭人聽聞的亂倫性侵案。一名擔任外祖父的男子，竟將魔爪伸向兩名未滿14歲的外孫女。他不僅趁同睡時猥褻，甚至將孫女載往高速公路橋下性侵，前後得逞8次。更令人心寒的是，當惡行曝光後，外祖母非但沒有保護孫女，反而指責孩子「毀了家庭」，甚至強勢逼迫和解。彰化地院審理後，依強制性交等罪重判這名狼公8年10月徒刑。

判決書揭露，這名狼公在2023年至2024年8月間，利用照顧孫女之便，在住處及隱蔽的高速公路橋下，對其中一名外孫女進行性侵多達7次，另有一次亦是在橋下得逞。直到學校老師發現異狀通報，整起案件才爆發。

此外，另一名外孫女也淚訴，早在2020年間，外公就曾趁她睡覺時，將手伸入衣服內「偷抓捏胸部」。當時她驚醒後憤怒拍掉外公的手，對方才悻悻然停手。對此，狼公在法庭上竟無恥辯稱：「當時一起睡，可能翻身不小心摸到的，不是故意的。」

最讓被害人心碎的，是家人的反應。據了解，兩名孫女從小目睹母親遭家暴，父親過世後，個性內向隱忍，為了維持「家庭和諧」長期吞忍外公獸行。

然而，當她們鼓起勇氣揭發真相後，換來的卻是外婆的冷嘲熱諷。外婆與外公聯手對孫女施壓，指責她們報警是「害慘全家」，並強硬要求和解。孫女因此遭到家族排擠，被禁止參與家庭活動，身心受創嚴重，需接受多次心理諮商。

彰化地院法官審理認為，被告身為外祖父，本應愛護照顧孫女，卻為滿足私慾違背倫常，對正值青春期的孫女造成難以抹滅的陰影。考量被害人請求從重量刑，且被告犯後一度否認猥褻犯行，最終依對未滿14歲女子犯強制性交罪（8罪）及乘機猥褻罪，合併判處有期徒刑8年10月，要他在牢裡好好懺悔。

