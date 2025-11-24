「禾埕練舞功」～社會組總決賽 為客家藝文嘉年華精彩壓軸

「禾埕練舞功」社會組總決賽「禾埕練舞功」公館鄉中義社區發展協會舞蹈班勇奪第一名為客家藝文嘉年華精彩壓軸好戲。（記者江乾松攝）

一一四年客家藝文嘉年華廣場舞比賽二十三日晚上進入最高潮的社會組總決賽。苗栗縣政府文化觀光局賽前邀請桃園市、新竹市及新竹縣三支優秀隊伍示範表演，與參賽隊伍觀摩交流，精湛演出令人耳目一新；二十支進入總決賽的隊伍隨後接力登場表演，每支隊伍不論在道具、服裝或舞技，幾乎都使出渾身解數，全力爭取最高殊榮。激烈競賽結果，公館中義社區發展協會舞蹈班抱回冠軍獎座。

社會組總決賽是今年「禾埕練舞功」的壓軸好戲，舞台周邊擠滿觀眾和參賽者的親友團；今年請來參加示範表演的三支優秀團隊，有桃園市的廣興里體適能班，新竹市的客家公共事務協會及新竹縣新瓦屋花鼓隊，各自呈現當地民俗風情及廣場舞特色，熱烈掌聲不斷。

苗栗縣長夫人陳美琦由文化觀光局副局長徐建男等人陪同觀賞，副議長張淑芬、縣議員鄭聚然、徐功凡、蕭詠萱、陳永賢及參與比賽的周玉滿等人也出席為選手加油打氣，並肯定主辦和協辦單位的用心。賽前，陳美琦貼心調整觀眾席的座位，讓鄉親可以更清楚看到表演團隊的細部動作。陳美琦表示，幼兒組與學生組的比賽非常精彩，今日傍晚進行的總決賽必然更加激烈有看頭，有二十支隊伍、四百多名舞者站上舞台，顯示大家都是最優秀的團隊；更重要的是，客家藝文嘉年華已舉辦第七年，一年比一年精彩，大家在客家音樂及歌曲聲中，學習、熟悉客語、認識客家文化與精神，充分融入日常生活，增進族群更融洽與身體更健康。陳美琦也讚許參與示範表演的團隊，不論在服裝、道具、技巧各方面都非常用心，期許跨縣市的交流活動，能鼓勵鄉親天天運動，帶給自己快樂、健康、幸福的生活。

經過近三小時激烈角逐後，成績晚間揭曉如下：公館鄉中義社區發展協會舞蹈班勇奪第一名；第二名有縣體育會廣場舞委員會的苗栗市福星幸福舞動班及後龍鎮舞彩繽紛舞蹈團；第三名有照南國小的照南盡讚斗、照南盡厲害及苗栗縣世界土風舞協會，前三名各獲頒獎盃及分別三萬、二萬及一萬五千元的獎金，由縣長夫人陳美琦逐一頒獎並合影後，為嘉年華盛會劃下圓滿句點。縣府文化觀光局昨二十四日公布完整的總決賽成績。