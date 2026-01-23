「禾日香魯肉棧」進駐竹北嘉興路 以一碗松阪豬手切魯肉飯翻轉印象

網紅虎克船長（左）、竹北市議員林禹佑（中）與禾日香魯肉棧二代女掌櫃鄭厤香（右）一同開箱必比登推薦料理。（圖／記者林照東攝）

【警政時報 林照東／新竹報導】

長期被外界戲稱「沒有美食」的竹北，如今正悄悄翻轉刻板印象。位於嘉興路的 禾日香魯肉棧，以道地客家家常料理站穩腳步，不僅吸引饕客回流，二代主廚更獲得必比登推薦肯定，成為在地美食地圖上的亮點。

近日，知名美食網紅 虎克船長 與林禹佑議員親自到店開箱品嚐，從招牌魯肉飯到多道經典客家料理，皆給予高度評價，直呼「這才是真正吃得到用心的家常味」。

松阪豬手切魯肉飯 成就必比登關鍵

禾日香魯肉棧最具代表性的招牌魯肉飯，最大特色在於堅持選用豬頸肉（俗稱松阪豬）並全程手切。相較一般使用絞肉或五花肉的作法，豬頸肉油脂細緻、口感Q彈，經慢火滷製後，肉香層層釋放卻不顯油膩，完整呈現肉質本身的彈性與膠質感。搭配嚴選花蓮好米，讓這碗魯肉飯不僅是日常庶民料理，更成為評鑑肯定的代表作。

「福氣東來飯」以梅乾菜搭配絞肉，鋪上金黃太陽蛋，融合傳統客家古早味與現代餐食美學，成為店內新的人氣選擇。（圖／記者林照東攝）

新推出的「福氣東來飯」則延續客家古早味精神，以梅乾菜搭配絞肉，再鋪上一顆金黃太陽蛋，鹹香回甘、層次分明，在傳統與創新之間取得巧妙平衡，也成功吸引年輕族群目光。

客家大湯圓顆顆渾圓飽滿、內餡紮實，湯頭清甜順口，一口咬下即可品嚐濃濃客家家鄉味。（圖／記者林照東攝）

古早味經典齊聚 一桌就是記憶

除了飯食類，店內多道客家經典料理同樣是老饕必點。「客家大湯圓」顆顆渾圓飽滿，內餡紮實，湯頭清甜順口，象徵團圓與圓滿；「招牌炸肉」歷經多道手作工法，從醃製、靜置到酥炸層層講究，外酥內嫩、肉汁飽滿；而看似家常的「白菜滷」，則以慢火細燉逼出白菜自然甜味，被不少熟客形容為「最像阿嬤煮的味道」。

禾日香魯肉棧招牌「炸肉」歷經多道手作工法醃製酥炸，外皮金黃酥脆、內裡肉質紮實多汁，是老饕指定必點的人氣菜色。（圖／記者林照東攝）

嘉興路老商圈再被看見

林禹佑議員也特別補充，嘉興路在早期是竹北最熱鬧、最早形成的商圈之一，清晨時分人聲鼎沸，是居民生活的重要核心。隨著城市發展，老街區逐漸沉寂，但禾日香魯肉棧的加入，成功為嘉興路注入新的活力。

他指出，過去外界常有「竹北沒有美食」的說法，而禾日香魯肉棧以紮實手藝與對傳統味道的堅持，打破了這個迷思，不僅吸引在地居民回流，也讓外地饕客專程造訪，重新認識竹北的飲食深度。

二代接棒 把家族味道端上桌

禾日香魯肉棧背後，更是一段動人的二代傳承故事。創辦人夫妻多年來堅守料理初心，從選材到火候始終親力親為；如今，年僅22歲的二代女掌櫃鄭厤香一肩扛起招牌，承襲父母對料理的堅持，同時以新世代思維，讓客家料理被更多人看見。

在一代奠基、二代接棒的努力下，禾日香魯肉棧不僅獲得必比登推薦肯定，也讓一碗以松阪豬手切為核心的魯肉飯，持續為竹北寫下屬於自己的美食新篇章。

