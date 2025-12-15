禾榮打造東南亞首座AB-BNCT研發中心

【記者柯安聰台北報導】禾榮科技（7799）15日宣布，正式與新加坡的國立大學醫院（NUH）及新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR BTI）簽署合作協議，將在新加坡共同建置東南亞首座加速器硼中子捕獲（AB-BNCT）研發中心，並共同推動臨床研究與創新技術開發，打造東南亞AB-BNCT癌症研究的樞紐。



雖然NUH是該協議的簽署方之一，但臨床和研究方面的專業知識將由位於NUH的新加坡國立大學癌症中心（NCIS）提供，以推進臨床研究和創新療法的開發，並將新加坡打造成AB-BNCT研發的區域中心。



本次合作為台灣AB-BNCT技術邁向國際的重要里程碑，結合禾榮科技在醫療設備與治療藥物整合的領先優勢、NCIS在臨床與學術醫療的卓越實力，以及BTI在生物製藥與細胞/基因治療研發的國際領先地位，三方將攜手建立國際臨床與科研平台，為癌症患者帶來全新治療希望與選擇。



禾榮科技為台灣首家專注於AB-BNCT醫療設備與治療用藥整合的創新企業，已取得設備醫材許可證，並與當地主要醫療機構合作建構AB-BNCT治療中心，致力為癌症患者提供更精準、更低副作用的治療方案。 公司專注於發展精準放射治療，期望延展生命的長度與寬度，立足台灣、放眼國際，以尖端技術推動精準醫療產業發展。



新加坡國立大學癌症中心（NCIS）是新加坡唯一一家在同一機構內同時治療兒童和成人癌症的公立癌症中心, 為患者提供涵蓋篩檢、診斷、治療、康復、生存期管理以及慈懷療護和長期護理等全方位的癌症診療服務。NCIS的優勢在於其臨床科學家和臨床研究人員採用的多學科協作模式，為每位癌症患者制定全面且個人化的治療方案。



新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR BTI）是隸屬於新加坡科技研究局的國家級研究機構，專注於生物製程科學與工程。A*STAR BTI支援從早期研發到臨床前規模的生物製藥及細胞/基因治療製程創新，並與醫療機構與產業夥伴合作，推動具可製造性與法規準備度的解決方案。



禾榮科技總經理沈孝廉強調，公司致力讓AB-BNCT系統在台灣落地深耕，並獲得國際醫學中心與產學單位的肯定與支持，這是禾榮團隊持續精進並推動AB-BNCT技術的最大動力。未來，禾榮科技將持續以台灣為創新技術研發基地，連結全球醫療與科研資源，讓台灣的精準醫療技術不僅造福當地病患，也成為推動全球癌症治療進步的重要力量。（自立電子報2025/12/15）