禾榮技術授權ACSI 核心技術落地台灣

【記者柯安聰台北報導】禾榮科技（7799）10日正式宣布，為強化公司長期營運佈局並提升關鍵零組件自主化能力，已與加拿大Advanced Cyclotron Systems Inc.（ACSI）達成合作共識，將簽署加速器技術授權與移轉合作案。未來，禾榮科技將引進ACSI加速器生產技術，在台灣落地設廠，推動加速器設備本地化自製。此項合作將有助於掌握加速器核心技術、整合台灣AB-BNCT完整產業生態鏈，並全面強化公司於國際市場的競爭力。



禾榮科技指出，全球在精準癌症醫療、核子醫學、科學研究及相關產業對加速器系統的需求持續攀升，而掌握加速器製造技術已成為穩定供應鏈並提升產品價值的關鍵策略。本次技術授權移轉將使禾榮科技能立基於ACSI在加速器領域深耕數十年的技術基礎，進一步推動台灣AB-BNCT專屬產業生態鏈的成熟與升級，同時補足國內在加速器生產技術上的空白。



ACSI為全球知名的加速器設備與技術供應商，自1987年成功研製全球第1部30 MeV迴旋加速器系統以來，其設備至今仍穩定服役，充分展現卓越的系統可靠度與可維護性，而後其產品廣泛應用於醫療同位素生產，深獲國際用戶肯定。透過本次合作，禾榮科技預期將逐步提升在地化生產能力，為全球客戶提供更具競爭力的產品與服務。



禾榮科技強調，此合作案是公司邁向自主掌握關鍵技術的重要里程碑，也象徵在高階設備領域的技術自主再向前邁進一大步。展望未來，公司將持續深化國際合作、擴大技術能量，並以穩健步伐推動產業升級與永續發展。（自立電子報2025/12/10）