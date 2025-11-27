禾榮科攜Cosylab 簽訂互惠代理合作意向書
【記者柯安聰台北報導】禾榮科技（7799）27日宣布與Cosylab d.d.簽署互為代理的合作意向書（Letter of Intent）。Cosylab 是一家來自歐洲的供應商，專為放射治療設備及大型研究設施提供創新軟體與先進的系統整合服務。這項技術合作旨在強化軟體解決方案的開發與整合，並擴大加速器硼中子捕獲治療（Accelerator-Based Boron Neutron Capture Therapy, AB-BNCT）的市場代理與國際業務發展。
禾榮科技總經理沈孝廉表示，此次合作代表禾榮在AB-BNCT產品與解決方案的全球戰略佈局上，邁入了一個重要的里程碑。透過與Cosylab的策略聯盟，禾榮旨在加速全球擴展，並加強下一代癌症治療技術的跨區域合作。
Cosylab執行長Mark Pleško指出，AB-BNCT是目前治療傳統難治及復發性癌症最有希望的療法之一。將AB-BNCT解決方案拓展至國際市場勢在必行，公司非常期待這次合作能促成未來的共同計畫。（自立電子報2025/11/27）
