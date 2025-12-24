禾浩辰下跪套牢吳品潔！求婚成功首發聲：家因此完整了

禾浩辰下跪求婚吳品潔。（圖／翻攝自禾浩辰臉書）





藝人禾浩辰憑藉九把刀電影《等一個人咖啡》走紅，在2023年8月認愛女星吳品潔，今（24）日他更無預警在社群曬出求婚照，並寫下「She said yes」，不少演藝圈好友及粉絲也紛紛送上祝福。

禾浩辰與吳品潔因拍攝《你有念大學嗎？》結識，直到女方因為想學潛水才逐漸變熟，如今戀情修成正果，從禾浩辰PO出的照片可以看到，他單膝跪地，緊握住吳品潔的雙手，兩人臉上的笑容甜蜜又幸福。

對此，禾浩辰經紀人回應，「浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心。家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福：『都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了』。」另外禾浩辰也特別表示，「今天平安夜，祝福聖誕快樂，平安健康喔！」

