禾浩辰下跪套牢吳品潔！首發聲「家因此完整」懷孕了？經紀人回應曝

男星禾浩辰宣布向女友吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自臉書）

男星禾浩辰2023年8月認愛女友吳品潔，兩人交往2年多低調卻甜蜜，只有在重要節日偶爾放閃，今（24）日禾浩辰在平安夜發文宣布求婚成功「She said yes」，正式宣告即將步入人生下一階段，他也透過經紀人做出回應。

禾浩辰在2023年8月公開認愛吳品潔，兩人交往至今已超過兩年，感情穩定低調。此次求婚畫面曝光後，也讓不少粉絲直呼又驚又喜，紛紛獻上祝福。

男星禾浩辰交往吳品潔2年修成正果。（圖／翻攝自臉書）

至於兩人結婚吳品潔是否懷孕，以及是否會舉辦婚禮，經紀人回應《三立新聞網》表示「其他後續細節，之後有機會跟浩辰碰面，可以請他自己分享」。

另外，禾浩辰也透過經紀人回應：「浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心，家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福：『都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。』」

