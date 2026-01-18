禾浩辰停車場自撞！3天內遇3起「車關」 心累嘆：想哭

男星禾浩辰於去年12月24日宣布向女友吳品潔求婚成功，並在社群平台發文附上下跪求婚的甜蜜合照。然而禾浩辰近來卻在三天內接連遭遇三起車關，加上名牌卡夾遺失，讓他心情大受影響。

禾浩辰認愛兩年，去年平安夜宣布向吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

禾浩辰17日在社群網站上發文坦言，自己先是在停車場自撞；接著遭隔壁車主開車門時敲到車體導致掉漆；後來在路邊停車時，又被前方倒車的車主撞上，造成前保險桿凹陷。這一連串的車關全都發生在三天之內，讓他直呼「我心好累，真的好累」。

禾浩辰三天內接連遭遇三起車關。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

除了車禍接二連三，禾浩辰在聖誕節交換禮物時獲得的名牌卡夾也不翼而飛，內含的悠遊卡、信用卡、提款卡全數遺失。雖然人並無受傷，但接連的衰事讓他忍不住上傳黑白色調的自拍動態，寫下「想哭」二字抒發低落心情。

禾浩辰寫下「想哭」二字抒發低落心情。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

禾浩辰去年12月24日在社群平台曬出求婚成功照片，開心寫下「SHE SAID YES」，宣布向交往兩年多的女友吳品潔求婚成功。照片中兩人深情對望笑容滿面，大批粉絲和演藝圈好友湧入留言區獻上祝福；他還透露鑽戒藏在襪子裡，相當逗趣。

