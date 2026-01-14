禾浩辰已改口叫吳品潔老婆！婚禮籌備進度曝光 老友宋芸樺怨：完全不知

記者趙浩雲／台北報導

男星禾浩辰日前於去年平安夜向女友吳品潔求婚成功，今（14）日與宋芸樺一同出席時尚品牌「LONGCHAMP搖搖馬樂園」活動時，首度公開分享婚禮籌備進度，甜蜜表示已改口稱呼對方為「老婆大人」，並透露將先登記結婚，上半年完成婚禮儀式，目前正如火如荼以表單規劃相關細節。

禾浩辰笑說，最近兩天都在趕工整理婚禮規劃表單，「希望這兩天可以完成」，婚禮則希望能在上半年舉行，目前已經選定兩個備選場地，現在還沒登記結婚，「會先登記，再辦婚禮」，只是近期忙於拍戲，才暫時延後流程。談到度蜜月計畫，禾浩辰表示目前還沒有確定行程，但近期會想要先去滑雪，之後再慢慢想蜜月的地點。

回憶求婚過程，禾浩辰直言：「花了一輩子在準備。」因為與吳品潔同居，他必須格外小心，連練習台詞都要趁對方睡著時偷偷進行，甚至把準備好的求婚台詞藏在劇本裡，笑稱每一個細節都花了很多心思。他也透露原本沒預料到女友會哭，結果當下自己也相當感動。

禾浩辰升格準人夫。（圖／記者趙于瑩攝影）

禾浩辰表示，自己只提前一週告知媽媽求婚計畫，連好友宋芸樺都完全不知情，當天他先回家接吳品潔出門，還貼心提醒她「要不要補個妝」，但女友表示自己已經有化淡妝了，他怕再講下去會露餡因此作罷，想說女友以最自然的樣子也很好，整場求婚相當低調，現場不到10人，全程在餐廳包廂內完成。

男星禾浩辰宣布向女友吳品潔求婚成功。（圖／翻攝IG）

宋芸樺則在一旁分享，自己與禾浩辰同公司、同年出道，兩人自2014年認識，是多年好友，她笑說自己也是透過新聞才知道求婚成功消息，「身為好友其實有一點點覺得沒參與到」，但也看得出禾浩辰早就非常堅定。她也爆料，之前曾發現禾浩辰在公司偷偷練習求婚內容，直呼相當可愛，她也開心表示：「很開心今年可以參加他的婚禮。」

