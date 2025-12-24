禾浩辰平安夜宣布求婚成功！吳品潔點頭答應 甜喊「SHE SAID YES」

（記者張芸瑄／綜合報導）演員禾浩辰與女星吳品潔愛情長跑兩年多，今（24）日驚喜宣布求婚成功，甜曬下跪同框照並寫下「SHE SAID YES」，消息曝光後，瞬間引來大批粉絲與圈內好友留言恭喜，幸福氛圍滿溢。

從曝光的照片中可見，禾浩辰身穿全黑造型，單膝下跪握著吳品潔的手，臉上掛著燦爛笑容；吳品潔則身著白色寬鬆上衣，笑容甜美，兩人深情對望的畫面洋溢幸福氣息。禾浩辰事後也在社群分享求婚過程，笑稱為了給女友驚喜，特地將戒指藏在襪子裡，「藏戒指的好地方」，幽默舉動令網友直呼「太可愛」。

圖／演員禾浩辰與女星吳品潔愛情長跑兩年多，今（24）日驚喜宣布求婚成功。（翻攝 禾浩辰IG）

回顧兩人戀情，禾浩辰與吳品潔2023年8月被拍到頻繁出入同棟社區，隨即大方認愛，當時他透過經紀人表示「發展中，給我們一點空間」，展現對女方的尊重與保護。交往期間，兩人因共同熱愛潛水與戶外活動而培養出深厚感情，即使鮮少在社群上高調放閃，仍不時被粉絲捕捉到甜蜜互動。

圖／演員禾浩辰與女星吳品潔愛情長跑兩年多，今（24）日驚喜宣布求婚成功。（翻攝 禾浩辰IG）

近兩年來，禾浩辰在公開場合提及女友時，總難掩幸福神情，兩人穩定交往的模範形象也被外界譽為「神仙眷侶」。如今修成正果，粉絲紛紛留言：「太替你們開心了」、「這才是真愛的模樣」。

