禾浩辰幸福藏不住、甜談求婚：「花了一輩子準備」！合體宋芸樺現身LONGCHAMP搖搖馬樂園

一走到台北 101 前廣場，真的很難不被吸走目光，因為LONGCHAMP 把新春氣氛直接拉到滿分，打造期間限定的「搖搖馬樂園」！繽紛色彩加上滿滿奔馬元素，整個空間就像跳進童年幻想世界，可愛到大人小孩都會忍不住多拍幾張。

活動現場更請到女神宋芸樺與男神禾浩辰現身，兩人的好交情、一出場就自帶歡樂濾鏡，完全呼應新年又喜氣又熱鬧的氛圍。

宋芸樺身穿LONGCHAMP 2026春夏系列的和服風短版外套，馬德拉斯格紋層次豐富卻不花俏，下身搭配勃根地酒紅色流蘇裙，走起路來很有律動感，既有節慶感又不會太用力。

最吸睛的還是她手上的馬年限定Le Roseau包款，奔馬圖騰束帶搭配金色竹節釦與蝴蝶結細節，精緻中帶點玩心，完美點題新春。受訪時她也笑說自己很喜歡外套的顏色－開心果綠，搭配短版針織背心和這顆馬年包，整體就是「看了心情會變好」的穿搭。

禾浩辰則走一個輕鬆又討喜的路線，穿上Le Pliage Cocooning系列針織上衣，開心果綠色調看起來溫柔又乾淨，搭配丹寧長褲，整體很有日常感。他手提 Le Smart 大容量托特包，再加上一顆奔馬造型毛絨鑰匙圈，可愛到現場一陣驚呼，完全是馬年限定的最佳示範。

聊到包包，他大方分享這顆很適合送給未婚妻，或兩人一起用，因為設計不分男女。被問到剛求婚成功的心情，他笑說自己花了一輩子準備求婚，因為同居反而更難藏驚喜，目前會先登記，希望2026 上半年完成婚禮，幸福到嘴角笑意藏都藏不住！

LONGCHAMP限量發售的馬年限定系列

這次LONGCHAMP限量發售的馬年限定系列，重新演繹經典Le Roseau，讓金色奔馬馳騁在象徵喜氣的紅色背景上，整個系列既有新年的祝福感，又保留一貫的優雅與活力。同步推出的小皮件與配件，也像隨身幸運符一樣，實用又有寓意。這個新年，來搖搖馬樂園走一圈，真的很容易被療癒。

「LONGCHAMP 搖搖馬樂園」

活動日期：1 月 15 日（四）- 2 月 1 日（日）活動時間：11:00 -21:00

地點：Longchamp 台北 101 精品店前方廣場 (台北市信義區市府路 45 號1樓松智路出入口)

