禾浩辰求婚吳品潔成功！前男友邱宇辰送祝福：她是很好的女生

邵翔(左起)、禾浩辰、安亞心、邱宇辰、吳品潔2019年曾合作偶像劇《你有念大學嗎？》。(資料照，記者趙世勳攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕禾浩辰和小3歲女星吳品潔交往2年，今宣布求婚成功的好消息。過去吳品潔曾和「毛弟」邱宇辰有過一段情，如今她和禾浩辰修成正果，邱宇辰今年2月傳出和女模妤妤的戀情，雙方各自安好，邱宇辰聽聞吳品潔喜訊，也大方給出祝福，表示：「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的很替她開心也很感動，真心祝福他們幸福開心。」

禾浩辰和吳品潔2019年合作偶像劇《你有念大學嗎？》結緣，只是當時2人都各自有伴，禾浩辰那時和「鬼鬼」吳映潔在一起，吳品潔和「毛弟」邱宇辰那時正在交往。然而4人當年都以演藝圈統稱愛人的「好朋友」互稱，從沒認過愛。

現在鬼鬼升格當媽，禾浩辰和吳品潔被問是否「雙喜臨門」？禾浩辰經紀人說：「沒聽說，都是好事情，之後有好消息會跟大家分享。」顯然與帶玄機。

