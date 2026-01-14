禾浩辰求婚吳品潔成功 羞喊「花一輩子準備」曝婚禮進度

【緯來新聞網】男星禾浩辰近日向交往多年的女友吳品潔成功求婚，並於今日與同門藝人宋芸樺出席品牌活動時，滿臉幸福藏不住，現場透露求婚細節與未來婚禮計畫，羨煞眾人。

禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／記者陳明中攝、翻攝IG）

禾浩辰受訪時分享，「這場求婚我準備了一輩子」，並表示因與吳品潔同居，為了保密求婚計畫只能趁她睡著時悄悄佈置，「只要房間一有風吹草動，我就趕快收起來」。他笑說，求婚當天他剛好有工作回家妝容完整，看到吳品潔素顏，雖想提醒她補妝但又怕露餡，只能自然進行，「對我來說，她不管怎樣都漂亮。」



在親友保密方面，禾浩辰透露連媽媽和認識12年的好友宋芸樺也都是在最後一刻才得知，「我怕媽媽說溜嘴，一週前才告訴她」，甚至對宋芸樺開玩笑說，「我怕妳是豬隊友啊！」



宋芸樺笑回雖然不知情，但早就知道好友有結婚打算，並送上滿滿祝福。禾浩辰也表示希望好友婚禮時能「包大包一點」，畢竟「婚禮真的很貴」。他目前一邊拍戲一邊籌備婚宴，預計先登記、再於上半年舉行婚禮，並甜喊吳品潔為「老婆大人」，滿滿幸福藏不住。

