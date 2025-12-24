禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人

禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」

禾浩辰向女友吳品潔求婚成功（圖／翻攝自吳品潔IG）

吳品潔透露，原以為是單純的耶誕節聚餐交換禮物，沒想到禾浩辰突然就拿出花、開始向她求婚，「住在一起，居然完全沒有發現！」整個人害羞到臉瞬間漲紅。

吳品潔回到家後，發現禾浩辰其實準備了多種版本的告白信，「朋友問我直到今天還有暈呼呼的感覺嗎？我想了想，好像沒有。因為在一起的每個日子，我都知道你是這麼好，這麼溫柔的人。」並將這份喜悅，分享給所有看到這支影片的人。

禾浩辰向吳品潔求婚成功！（圖／翻攝自IG）

經紀人透露，禾浩辰昨晚（23）向吳品潔求婚，也有提前告知這項計畫，目前兩人還沒有明確的婚禮計畫。至於吳品潔是否肚皮有喜了？經紀人表示沒有，「這部分我這部分我沒有聽說耶，我覺得都是好事，之後有消息浩辰會再跟大家分享。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導