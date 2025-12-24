禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔

禾浩辰向吳品潔求婚成功！（圖／翻攝自IG）

禾浩辰向吳品潔求婚成功！禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。

經紀人透露，禾浩辰昨晚（23）向吳品潔求婚，也有提前告知這項計畫，目前兩人還沒有明確的婚禮計畫。至於吳品潔是否肚皮有喜了？經紀人表示沒有，也認為此事交由吳品潔經紀人回應會比較適合，同時轉達禾浩辰對大家的平安夜祝福，共享喜訊。

禾浩辰與吳品潔感情穩定（圖／翻攝自IG）

事實上，禾浩辰2024年受訪談起女友絲毫不避諱，感情似乎已穩定到可以邁入下個階段，不過禾浩辰表示，還是希望有能力、先買到房子，再來談結婚的事，只是存錢速度比不上房價上漲速度。

禾浩辰與吳品潔交往後，興趣漸漸變得契合，昔日網美型的吳品潔，受到男友影響，開始成為「戶外型」，甚至考到水肺潛水證照。禾浩辰說，情侶擁有相同興趣，確實讓彼此留下更多美好回憶，「但她確實以前完全不是outdoor咖，所以就蠻意外的，她身邊朋友也沒想到她會做這樣的事。」當然，感情是互相的，若女友想去咖啡廳靜靜待著，他同樣樂意。

