禾浩辰求婚成功！ 交往2年半娶回吳品潔

禾浩辰向吳品潔求婚成功！禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年八月大方承認戀情，感情一直相當穩定。

事實上，禾浩辰2024年受訪談起女友絲毫不避諱，感情似乎已穩定到可以邁入下個階段，不過禾浩辰表示，還是希望有能力、先買到房子，再來談結婚的事，只是存錢速度比不上房價上漲速度。而他去年底、上半年都持續拍攝新作品，目前都在後製階段，最快今年作品能問世，笑說：「默默耕耘，繼續賺錢！」