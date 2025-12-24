禾浩辰求婚成功 吳品潔舊愛毛弟發聲：真心祝福

禾浩辰求婚成功，吳品潔舊愛毛弟發聲。（圖／翻攝自毛弟、禾浩辰臉書）





藝人禾浩辰在2023年8月認愛女星吳品潔，兩人對於感情相當低調，沒想到今（24）日男方無預警在社群曬出求婚成功的照片，並甜蜜寫下「She said yes」，不少演藝圈好友紛紛送上祝福，而吳品潔舊愛邱宇辰（毛弟）也發聲。

禾浩辰與吳品潔低調交往至今已2年，如今求婚成功，他也透過經紀人回應，，「浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心。家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福：『都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了』。」

對此，毛弟也透過經紀人送上祝福，「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的很替她開心也很感動，真心祝福他們幸福開心。」事實上，先前禾浩辰與吳品潔爆出戀情時，毛弟也坦言是看新聞才知道，但仍大方送上祝福。



