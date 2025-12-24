禾浩辰求婚成功！帶吳品潔回家見媽媽這點超像 當場給出這樣評價

記者鄭尹翔／台北報導

演藝圈再傳喜訊！男星禾浩辰在平安夜（24日）於社群平台發文寫下「She said yes」，正式宣布向交往兩年的女友吳品潔求婚成功，低調卻甜蜜的好消息立刻引發粉絲祝福，也宣告兩人即將攜手邁入人生下一階段。

男星禾浩辰宣布向女友吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自臉書）

禾浩辰與吳品潔交往期間一向作風低調，僅在重要節日偶爾放閃，感情穩定。這次選在平安夜公布喜訊，更添浪漫氛圍。據悉，禾浩辰早已帶著女友與媽媽一同吃飯，雙方互動自然融洽，媽媽對未來媳婦更是給出高度評價。

被問及媽媽是否滿意吳品潔，禾浩辰笑說：「大拇指的吧！」他也分享，自己與媽媽一樣都喜歡做菜，看見身邊的人吃得開心就會感到幸福，而女友吃相自然、食量驚人，讓他忍不住大讚「撿到寶」，甜蜜之情藏不住。

禾浩辰求婚成功的消息曝光後，獲得不少圈內好友與粉絲祝福，低調穩定的感情也成為佳話。如今不僅愛情開花結果，更獲得媽媽的高度肯定，甜蜜幸福溢於言表。

