禾浩辰求婚成功！平安夜前興奮報喜 鑽戒套牢吳品潔：She said yes

禾浩辰向吳品潔求婚，滿足喊：「She said yes！」翻攝FB@禾浩辰 Bruce

男星禾浩辰求婚成功！他今（24日）在平安夜前夕，驚喜宣布人生喜訊，在社群平台曬出他下跪向女友吳品潔甜蜜求婚的照片，興奮大喊：「She said yes！」他同時po出兩人的牽手照，求婚戒指格外吸睛，幸福氛圍藏不住。

禾浩辰向大家分享求婚成功的喜悅。翻攝FB@禾浩辰 Bruce

禾浩辰公開自己偷偷把戒指藏在這。翻攝FB@禾浩辰 Bruce

禾浩辰與吳品潔因合拍電視劇《你有念大學嗎？》結緣，小倆口2023年8月大方認愛後，穩定交往至今，如今傳出求婚成功的好消息，演藝圈的星友們也獻上祝福。

好哥兒們蔡昌憲率先留言祝賀，開心表示，「爽啦！我兄弟要來一起當人夫囉！」李唯楓則難掩興奮直呼：「啊啊啊啊！我的天啊！太恭喜了！」導演九把刀則以一長串的驚嘆詞回應，字裡行間滿是替新人開心的喜悅。

