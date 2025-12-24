禾浩辰求婚成功！鑽戒套牢吳品潔 開心喊：SHE SAID YES

[FTNN新聞網]

記者黃鈺晴／綜合報導

男星禾浩辰於2023年8月認愛吳品潔，兩人交往至今感情穩定。今（25）日禾浩辰突然在社群宣布求婚成功吳品潔的好消息。

禾浩辰求婚成功。（圖／翻攝自禾浩辰IG)

禾浩辰稍早在社群驚喜寫下：「SHE SAID YES！」從他分享的照片中可以看到禾浩辰穿著一身黑露出燦笑下跪，握住對方的手，至於吳品潔則是白色上衣，臉上幸福笑容藏不住。且值得一提的是，禾浩辰為給吳品潔驚喜，一開始還將戒指藏在襪子腳踝處，分享照片時還用紅線將凸起來的地方圈起來，「藏戒指的好地方。」

其實禾浩辰與吳品潔當時是被媒體捕捉到頻繁進出住處才爆出戀情，隨即透過經紀人認愛，「發展中，給我們一點空間。」

