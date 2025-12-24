禾浩辰求婚成功！「鑽戒藏襪子」給吳品潔大驚喜 甜蜜告白：我的家完整了

男星禾浩辰在24日拋出喜訊，透過社群平台宣布向交往2年多的女友吳品潔求婚成功，簡短寫下「SHE SAID YES」，並同步曬出下跪求婚的甜蜜合照，突如其來的好消息立刻收穫滿滿祝福！

照片中，禾浩辰單膝跪地、親手為吳品潔戴上婚戒，女方則手捧花束、笑容滿面，兩人對望的畫面洋溢幸福氛圍。另一張照片可見吳品潔手指上的婚戒，正式宣告即將邁入人生新階段。

這次求婚藏著可愛的小插曲，禾浩辰為了不讓驚喜提前曝光，一度煩惱鑽戒該藏在哪裡，最後靈機一動把戒指盒塞進襪子裡，再用長褲遮住，成功完成計畫。他PO出照片，只見襪子裡鼓起一個顯眼的方形，讓不少網友笑呼「太用心」。

禾浩辰巧妙把戒指藏在襪子裡。（圖片來源：臉書 禾浩辰 Bruce）

喜訊公開後，禾浩辰的經紀人也代為證實「家有喜事」，大家都很替他感到開心，並轉述禾浩辰的心情：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」至於求婚過程細節，經紀公司表示後續若有機會，會請禾浩辰親自分享。

禾浩辰與吳品潔在2023年8月公開認愛，兩人交往以來相當低調，多半只在重要節日分享合照。事實上，兩人早在2019年合作戲劇《你有念大學嗎？》時就已認識，後來因共同喜愛潛水而逐漸熟絡，感情在相處中穩定發展。

求婚成功的消息曝光後，短時間內吸引大量按讚與留言，除了粉絲送上祝福，也有多位演藝圈好友現身道賀。對於何時登記、是否舉辦婚禮等細節，經紀人則表示目前仍以禾浩辰的回應為主，後續有新消息再對外分享。

