禾浩辰求婚畫面曝 吳品潔聽誓詞感動哭了：居然沒發現

禾浩辰和吳品潔求婚的影片曝光。（圖／翻攝自吳品潔IG）





藝人禾浩辰今（24）日宣布向女星吳品潔求婚成功的喜訊，消息曝光後，不少演藝圈好友及粉絲紛紛送上祝福。吳品潔稍早也在社群平台公開求婚影片，「住在一起，居然完全沒有發現，本來只是快樂的交換禮物，結果變成是浪漫的聖誕節。」

從吳品潔曬出的影片中可以看到，禾浩辰手拿卡片告白，「我一直在思考要如何表達我們的愛情，其實在遇到妳之前，我很害怕再次陷入愛情裡，但遇到妳之後，我好像有勇氣面對。」而吳品潔手拿著花，整個人漲成粉紅色。

禾浩辰接著說，「人生這一段旅程，因為有妳的參與，一切變得更加美好，我想命運的安排一定有她的理由，妳的相伴讓我的靈魂感到完整，如果未來的某一天妳感到害怕，請不要放手，握住我的手，讓我們一起學習如何白頭偕老。」

禾浩辰表示，「我會用我的餘生寵妳、愛妳，接下來我要說的這句話，我這輩子只會說一次，也只會對一個人說，吳品潔妳願意嫁給我嗎？」吳品潔一邊落淚一邊點頭，禾浩辰也將準備好的戒指替她戴上，甜蜜的模樣讓一旁的親友團也直呼「感人」。



