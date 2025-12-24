禾浩辰求婚藏超好！吳品潔曝細節超浪漫：我以為不會哭

吳品潔幸福曝光被禾浩辰求婚的細節，笑說「我本來以為我不會哭的！」（圖／IG@pinpin_woo）

藝人禾浩辰選在今（24日）平安夜這天宣布與交往2年的正妹女友吳品潔求婚成功，送給大家驚喜。吳品潔也發文證實喜訊，還加碼曝光禾浩辰浪漫又可愛的細節，讓她感動直呼：「我本來以為我不會哭的！」

吳品潔坦言，從沒想過自己有一天會遇到這樣的場景，「大部分的時間都喜歡當嘻嘻鬧鬧的配角，突然拿到花的時候，整個人漲成粉紅色。」也大讚禾浩辰藏得非常好，明明住在一起，她卻沒有發現任何線索，「本來只是快樂的交換禮物，結果變成是浪漫的聖誕節」。

沒想到，禾浩辰還偷偷在家裡藏驚喜，讓吳品潔感動落淚，「回到家發現還有好多種版本的手寫告白，我本來以為我不會哭的...」有朋友問她，「今天還有暈呼呼的感覺嗎？」吳品潔想想後直回，「好像沒有，因為在一起的每個日子，我都知道你（禾浩辰）是這麼好，這麼溫柔的人。」

最後吳品潔幸福嗨喊，「讓我一直很幸福，所以謝謝，所以感恩，所以願意，祝福看見的所有人平安健康快樂」。可愛的是，禾浩辰也大方分享，其實他把婚戒盒偷偷藏在襪子裡，才沒被吳品潔發現，讓人笑破肚皮。

對此，禾浩辰經紀人也回應，禾浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心，家有喜事，他本人也分享小小幸福：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」據悉，禾浩辰是昨晚求婚成功，不過後續都還在規劃，有消息會再和大家分享。

