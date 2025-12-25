禾浩辰求婚過程曝光 女友哀號這件事

禾浩辰求婚過程曝光，十分甜蜜。（翻攝IG）

以電影《等一個人咖啡》走紅的男星禾浩辰，昨驚喜分享求婚成功，女友吳品潔也分享求婚過程影片，禾浩辰講完感人的告白後，捧著戒指下跪，被譽為女神等級的吳品潔忍不住嬌嗔；「你為什麼不叫我化妝啦！」素顏被求婚還是頗為介意。

吳品潔分享求婚現場的影片，禾浩辰送上一束花，對她深情告白說：「我一直在思考要如何表達我們的愛情。其實在遇到妳之前，我很怕再次陷入愛情裡，但遇妳之後，我好像有勇氣面對。我想要與妳一起生活，寫下屬於我們的故事。不一定要轟轟烈烈一切完美，可是就算辛苦一整天回到家，彼此什麼都不說，也可以感到滿滿溫暖，淺淺微笑也足以讓我所有的負面能量一掃而空。」

禾浩辰下跪求婚。（翻攝IG）

禾浩辰繼續表示：「人生這一段旅程，因為有妳的參與變得更加美好。我想命運的安排一定有他的理由，妳的相伴讓我的靈魂感到完整，如果未來某一天妳感到害怕，請不要放手，握住我的手，讓我們一起學習如何白頭偕老，我會用我的餘生寵妳愛妳！」接著下跪掏出戒指盒，對吳品潔求婚。

吳品潔聽到深情告白後早就淚流滿面，且看得出來她事前毫無預感會發生，聽到妳願意嫁給我嗎？立刻點頭、被套上戒指。不過在發現禾浩辰要求婚之前，忍不住抱怨：「你為什麼不叫我化妝啦，你好邪惡哦。」發文中她分享：「朋友問我直到今天還有暈呼呼的感覺嗎？我想了想，好像沒有，因為在一起的每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人，讓我一直很幸福，所以謝謝，所以感恩，所以願意。」

禾浩辰激動親吻吳品潔。（翻攝IG）

禾浩辰和吳品潔因為拍戲認識，當時沒什麼拍戲經驗的吳品潔受到禾浩辰多所照顧和指點，2人又有戶外活動的共同嗜好，漸漸走在一起。由於幾個月前吳品潔突然決定暫停演藝工作，轉作水晶手鍊設計販售，也被疑是否已經肚皮有喜，對此經紀人表示沒聽說。

