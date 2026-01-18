禾浩辰突發全黑畫面！爆開車自撞「3天遇3車關」保險桿凹陷

禾浩辰感嘆衰事接連發生。（圖／翻攝自禾浩辰Instagram）





演出電影《等一個人咖啡》男主角曾元拓（阿拓）出道的36歲男星禾浩辰，2025年12月24日平安夜宣布喜訊，成功求婚同為演員的女友吳品潔；想不到好事才發生，卻接連遇上3個車關，衰事連連令他哀嘆：「真的好累。」

禾浩辰昨（18）日在社群發出全黑畫面，寫下自己近來遇上各種衰事的慘況，他說在短短3天內，先是在停車場自撞、接著被隔壁車開門敲到掉漆，後來路邊停車卻又遭到前方車輛倒車撞上，造成他的車頭保險桿凹陷。

禾浩辰連發3個黑白限動，表達哀傷心情。（圖／翻攝自禾浩辰Instagram）

不僅車關接連發生，禾浩辰還弄丟了心愛的卡片夾，崩潰吶喊：「信用卡、悠遊卡、提款卡都沒了⋯⋯以上的事在短短3天內發生，人都沒事，但我心好累，真的好累。」他用鬼臉特效自拍一張黑白照，無奈表示現在的心情很低落，真的好想哭。



