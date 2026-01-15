禾浩辰突認愛求婚吳品潔！舊愛鬼鬼首現身吐3字 「真實反應」曝光

記者蔡維歆／台北報導

鬼鬼出席活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

禾浩辰日前於去年平安夜向女友吳品潔求婚成功，昨出席活動首度公開分享婚禮籌備進度，甜蜜表示已改口稱呼對方為「老婆大人」，同時他也透露將先登記結婚，預計上半年完成婚禮儀式，對此曾跟傳緋聞的舊愛鬼鬼今天現身活動也回應了。

鬼鬼今天出席法國時尚軍靴品牌PALLADIUM「探索 JOY 星」活動，被問到禾浩辰宣布求婚成功吳品潔， 有要祝福嗎？鬼鬼簡短吐3字說：「就很棒。」私下是否已沒有聯絡了？鬼鬼則表示沒有。那會很意外嗎？鬼鬼仍表示：「就很棒哈哈哈哈哈。」而鬼鬼之前才幫女兒辦抓周，透露女兒現場抓到鈔票。對姚元浩之前說如果她結婚就包20萬，鬼鬼自認應該拿不到這個錢，「因為我覺得結婚可以，但要思考一下。」至於現在有對象嗎？鬼鬼則說沒有，「我都在忙出外景，相處的人都是固定的人。」

鬼鬼曾跟禾浩辰傳緋聞。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而今年過年對吳映潔來說格外特別，她將首次挑戰新手廚娘身分，為即將滿一歲的女兒準備專屬幼童版年菜，談到女兒，她掩不住笑意分享抓週趣事：「妹子完全沒猶豫，直接衝去抓千元大鈔，全場都笑翻，感覺她以後可能比媽媽還會理財！」即將帶著女兒踏上雪地與樂園探險之旅，她也期待透過每一次出發，與孩子一起收藏世界帶來的驚喜。

